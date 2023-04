दहिगाव प्रतिमा विटंबन प्रकरण: आरोपपत्र दाखल होईस्तोवर संशयितांना गाव बंदी

यावल yawal प्रतिनिधी

तालुक्यातील दहिगाव येथील मुख्य चौकातील शुभेच्छा फलकावरील थोर पुरुषाच्या प्रतिमा विटंबना ( image defacement case) प्रकरणातील सहा आरोपींना (Six accused) सोमवारी येथील न्यायालयात उपस्थित केले असता न्यायालयाने आरोपींची जामीनावर मुक्तता करत न्यायालयात (court) आरोपपत्र दाखल (Charge sheet filed) होईपर्यंत त्यांना गावात प्रवेशास (Entry to the village is prohibited) मनाई करण्यात आली आहे. दरम्यान गावात सोमवारी शांतता असून पोलीस बंदोबस्त कायम आहे.