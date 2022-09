बांधकामाच्या कारणावरून पारंबी येथील तरुणाची आत्महत्या

मुक्ताईनगर Muktainagar

तालुक्यातील पारंबी (Parambi) येथील 29 वर्षीय तरुणाने (youth) बांधकामाच्या वादावरून (construction dispute) स्वतःच्या मनगटांच्या नसा कापून विहिरीत उडी ((Jumping into the well)) घेत आत्महत्या (suicide) केल्याची घटना आज सकाळी पावणे सहा वाजता घडली. दरम्यान एका विरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यास अटक करण्यात आली आहे.