माधवबागतर्फे मधुमेह आजारावर यशस्वी संशोधन

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

माधवबागच्या (Madhavbagh) डॉक्टरांनी (By the doctor) मधुमेह (diabetes) आजारावर संशोधन (research) केले होते. सप्टेंबर 2021 मध्ये माधवबागचा आयुर्वेदा अँड डाएटरी मॉडिफिकेशन फॉर टाईप 2 डायबेटीस मॅनेजमेंट हा संशोधन प्रबंध जगप्रसिध्द अशा जर्नल ऑफ असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झाला आहे. माधवबागच्या या संशोधनामुळे आयुर्वेदिक पंचकर्म (Ayurvedic Panchakarma) पद्धतीने आता मधुमेह रिव्हर्स (Reverse diabetes) होऊ शकतो असे समोर आले असल्याची माहिती माधवबागचे मुंबई येथील रिसर्च अँन्ड डेव्हलपमेंट हेड (Research and Development Head) डॉ. राहुल मांडोळे (Dr. Rahul Mandole) यांनी मंगळवार, 9 नोव्हेंबर रोजी जळगाव शहरातील पु.न.गाडगीळ ज्वेलर्समध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.