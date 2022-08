विद्यार्थीनींनी स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी : डॉ.हर्षणा पाटील

बोदवड Bodwad प्रतिनिधी :

स्रीला निसर्गाची लाभलेली ही अनमोल देणगी आहे. नवनिर्मितीचे वरदान (gift of innovation) लाभलं आहे. याचा आदर समाजातील प्रत्येकाने केलाच पाहिजे. मासिक पाळी विषयी (About menstruation) आजही सर्वत्र बोलणे टाळत राहतात. आपण या विषयावर आपलेपणाने बोलत नाही. या संबंधातील समाजाची मानसिकता (Society mentality) बदलणे अतिशय गरजेचे आहे. गांभीर्यपूर्णपणे या विषयाकडे आज आपण बघितलं पाहिजे. आपल्या शरीरात होणारे बदल ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. स्त्रीला टाळण्यासाठी किंवा दुय्यम स्थान देण्यासाठी समाजाने ही धारणा निर्माण केलेली आहे. आणि त्यातच समाज गुरफटून गेलेला आहे.त्याला वेगळ्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून (scientific approach) बघणे गरजेचे आहे. समाजात आजही अंधश्रद्धा आणि गैरसमज (Superstitions and misconceptions) मोठ्या प्रमाणात आहेत. असे प्रतिपादन डॉ.हर्षणा पाटील यांनी केले.