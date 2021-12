शिक्षकांच्या संस्काराने विद्यार्थी घडतो- माजी खा.डॉ.उल्हास पाटील

रावेर Raver |प्रतिनिधी–

जो व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीला न डगमगता सामोरे जातो आणि आपला भविष्यकाळ उज्वल करण्याचे ध्येय goal समोर ठेऊन सतत परिश्रम Hard work घेत असतो, तो नेहमीच एक आदर्श म्हणून जगासमोर येतो.शिक्षक Teacher हा समाज निर्माण करणारा कलाकार आहे.त्यांच्या मेहनतीने उद्याचे भविष्य घडत आहे. गुरुजनांचा सन्मान Respect for the Guru हा श्रेष्ठ सन्मान असल्याचे मत माजी खा.उल्हास पाटील Former MP Dr. Ulhas Patil यांनी व्यक्त केले.