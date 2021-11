खरेदीसाठी बाजारपेेेठेत तुफान गर्दी

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

देशभरात दिपोत्सव (Dipotsav) मोठ्या उत्साहपुर्ण वातावरणात साजरा केला जात आहे. लक्ष्मीपुजन (Lakshmipujan) उद्यावर येवून ठेपले असल्याने लक्ष्मीपुजनासाठी लागणार्‍या साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी (Purchase of materials) लक्ष्मीपुजनाच्या पुर्वसंध्येला बाजारपेठेत सकाळपासून तुफान गर्दी होत असल्याने बाजारपेठेत चैतन्य (Consciousness in the market) निर्माण झाले आहे.