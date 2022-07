मॅनेजमेंट कोट्यातील घोडेबाजार थांबवाच!

अमळनेर Amalner । प्रतिनिधी-

खान्देश एज्युकेशन सोसायटीने (Khandesh Education Society) जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या गुणवत्तेचा आलेख उंचावला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षापासून मॅनेजमेंट कोट्यातून (management quota!) अव्वाच्या सव्वा रुपये डोनेशन (taking a donation) घेऊन प्रवेश दिला जात आहे. यात खरे गुणवंत विद्यार्थी डावलले (Meritorious students left out) जात असून संस्थेचीही बदनामी (Defamation of the institution) होत आहे. त्यामुळे मॅनेजमेंट कोट्याचा घोडेबाजार (Stop the horse market) थांबवून त्या जागाही गुणवत्तेनुसार भरून संस्थेची होणारी बदनामी थांबवावी, अशी मागणी राज्यपाल (Governor) आणि कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Kaviyatri Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) कुलगुरूंकडे (Chancellor)केली आहे, याची राज्यपालांनी दखल घेतली आहे, अशी माहिती खाशिचे संचालक कल्याण साहेबराव पाटील (Director Kalyan Sahebrao Patil) यांनी रविवारी पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिली आहे.