नवीन पेन्शन योजना व रेल्वेचे खाजगी करण बंद करा

भुसावळ (Bhusawal) (प्रतिनिधी) -

जुनी पेन्शन योजना ( old Penstion schime) लागू करने, रेल्वेचे खाजगी (train privatision) करण न करणे रिक्त पदांची भरती करण्यासह विविध मागण्यांसाठी देशभरात ऑल इंडिया स्टेशन मास्तर असोशिएशनच्या (All india station master assocation) वतीने स्टेशन मास्तरांच्या समस्यांचा वाचा फोडण्यासाठी ३१ मे रोजी देशभरात एक दिवसीय बंदचे (one day strike) आयोजन करण्यात आले आहे.