रस्ते दुरुस्तीसाठी खडीचा भडीमार..!

शहरातील (city) अनेक भागातील मुख्य रस्त्यांचे(Main road works) कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Department of Public Works) मक्तेदारांच्या (monopolists) माध्यमातून सुरू आहे. परंतु, रस्त्यांचे काम निकृष्ट (Poor road work) होत असल्याची सर्वत्र ओरड होत असतांना या कामांची गुणवत्ता (Quality of works) कोणीच तपासत नसल्याचे समोर आहे. मक्तेदारांकडून रस्त्याचे कामे करतांना केवळ खडीचा (Heavy use of gravel) भरमसाठ वापर केला जात आहे. मात्र, त्यात डांबर कमी ()Asphalt less वापरले जात असल्याने काही दिवसात या रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे (Potholes on the roads again) पडत असल्याचे चित्र काही रस्त्यावर दिसत आहे.