मुंबई टू दिल्ली वारीत अडकला राज्याचा कारभार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्यात महागाई आणि बेरोजगारी (Inflation and unemployment) वाढलेली आहे. महाराष्ट्रात जून महिन्यापासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (heavy rainfall) शेतकरी हतबल (Farmers desperate) व हैराण झाला आहे. संपूर्ण खरीप पिकांचे नुकसान (Damage to kharif crops) झाले आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे की शेतकर्‍यांकडे कोणीच लक्ष देत नाही. सध्या मुंबई टू दिल्ली (Mumbai to Delhi) वारीचा प्रवास करण्यामध्येच मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांचा राज्याचा कारभार (Administration of the state) सुरु आहे, अशी टीका काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष (District President of Congress) प्रदीप पवार यांनी केली.