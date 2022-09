शारदीय उत्सवाला प्रारंभ ; नऊ दिवस भक्ती अन् शक्तीचा जागर

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

अश्विन शुद्ध शुक्लपक्षी अंबा बैसली सिंहासनी हो (Amba sat down Be enthroned)। प्रतिपदेपासूनी घटस्थापना ती करुनी हो, मूलमंत्र जप करुनी भोंवते रक्षक ठेवूनी हो । ब्रह्माविष्णू रुद्र आ्ईचे करीती पूजन् हो, उदो बोला उदो बोला अंबाबा्ई मा्ऊलीचा हो, उदोकारे गर्जती काय महिमा वर्णू तिचा हो च्या गजरात वाजत गाजत मिरवणूक काढून आदिशक्ती दुर्गामातेची (Adishakti of Durga) स्थापना (Installation) सार्वजनिक मंडळांकडून करण्यात आली. तसेच घरोघरी देखील दुर्गामातेची स्थापना करण्यात आली.