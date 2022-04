निरामय आरोग्यासाठी ध्वनी आणि संगीत सर्वोत्तम औषध : डॉ.सुजाता सिंघी

जळगाव- jalgaon

आपल्या भारतीय संस्कृतीत (Indian culture) अगदी प्राचीन काळापासून ध्वनी आणि संगीताचे (sound and music) महत्व असून अति प्राचीन काळापासून मंदिरात वाजवणारी घंटा,निनादणारा शंख ध्वनी त्यापासून निर्माण होणाऱ्या सकारात्मक ध्वनी (Sounds positive) ,लहरी, कंपने एक वेगळीच ऊर्जा (Different energy) निर्माण करतात. सध्याच्या तणावग्रस्त (Stressful) जीवनात (life) मनःशांतीसाठी (Peace of mind) तसेच निरामय आरोग्यासाठी (healing health) एक उत्तम औषधच आहे असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या मोटिवेशनल स्पीकर संगीतज्ञ लेखिका (Motivational Speaker Musician Writer) डॉ. सुजाता सिंग (Dr. Sujata Singh) यांनी केले.