पुत्र वियोगाचा, शोक अनावर झाला, मातेनेही आपुला, प्राण मग त्यागला.!

धरणगाव Dharangaon (प्रतिनिधी) :

आई खरंच काय असते,

लेकराची माय असते,

वासरायची गाय असते.

लंगड्याचा पाय असते.

ही कविता आईची महती सांगायला पुरेशी आहे. स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी.! (Swami is the mother of the three worlds without a beggar) ही म्हण जशी प्रचलीत आहे. तशीच, साऱ्या जगाची चिंता, एक आई वाही. आई सारखी माया, तिन्ही लोकात नाही. या सुवचनांची प्रचिती धरणगावात आली. शुक्रवारी पहाटे ५ वाजता येथील विनोद भागचंद चौधरी (४०) या तरुणाचं (youth) हृदयविकाराच्या (Heart attack) धक्क्याने दुर्दैवी मृत्यू (Death) झाला. या घटनेची त्याची वयोवृद्ध आई (Elderly mother) सौ.शांताबाई भागचंद चौधरी (८२) यांना इतका बसला, की शोक करत करत त्यांनीही आपली इहलोकाची यात्रा संपवून टाकली. लाडक्या लेकाच्या पाठोपाठ आईनेही या जगाचा निरोप (Goodbye to the world) घेतल्याने धरणगावात शोककळा पसरली आहे.