चाळीसगाव chalisgaon प्रतिनिधी-

गौताळा अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्रात मध्ये कार्यान्वित बेकादेशीर फर्मी सोलर फार्मस प्रा. लि. (Fermi Solar Farms Pvt. Ltd) व जेबीएम सोलर प्रा. लि. नवी दिल्ली (JBM Solar Pvt. Ltd. New Delhi) या बेकायदा (Illegal) खाजगी सोलर प्रकल्पाची (solar project) शासन नियुक्त एसआयटी (SIT) मार्फत चौकशी करून प्रकल्प पिडीतांना न्याय द्यावा. या मागणीसाठी येथील शेतकरी बचाव कृती समिती (Farmers Rescue Action Committee) व मोजक्या पिडीत शेतकर्‍यांसह गेल्या १८ दिवसांपासून भरपावासात आझाद मैदान मुंबई येथे सुरु असलेले धरणे आंदोलन एसआयटी चौकशीचे शेतकर्‍यांना तोंडी आश्‍वासन मिळाल्यानतंर तुर्तास स्थगित (Postponed) करण्यात आले आहे.