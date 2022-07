Photos # ... तर मतदानावर सामूहिक बहिष्कार!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवाजीनगरातील रस्त्यांची (roads in Shivajinagar) मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था (deteriorated) झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यांच्या मागणीसाठी निवेदन देवून सुध्दा प्रशासन याकडे दुर्लक्ष (Ignore the administration) करीत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे अतोनात हाल (Citizens are in dire straits) होत आहे. रस्ता डांबरीकरण लवकरात लवकर कारावा यासाठी छत्रपती शिवाजीनगर मित्र मंडळातर्फे (Chhatrapati Shivajinagar Mitra Mandal) गुरुवारी भर पावसात शिवाजीनगरातील रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन (Sit-in movement on the streets) करण्यात आले. दोन तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे वाहतुकीची कोंडी देखील झाली होती.दरम्यान,रस्ते न झाल्यास मतदानावर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा (Mass boycott of voting) इशारा शिवाजीनगरवासियांनी दिला आहे.