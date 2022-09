जळगाव शहरातून इतके गुन्हेगार हद्दपार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गणेश विसर्जनाच्या (Ganesh Visarjan) पार्श्वभूमीवर एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या (MIDC police station) हद्दीत असलेल्या 18 गुन्हेगारांना (criminals) शहरातून हद्दपारीचे ((Banished from the city)) आदेश (order) उपविभागीय दंडाधिकारी महेश सुधळकर (Sub Divisional Magistrate Mahesh Sudhalkar) यांनी गुरुवार 8 सप्टेंबर रोजी दुपारी काढले आहे. या संदर्भात एमआयडीसी पोलीस ठाण्याला कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.