.... तर जळगाव शहर पुन्हा खड्ड्यात जाणार?

शहरात गेल्या पाच ते सहा वर्षात एक ही योजना पूर्ण झालेली नाही, तसेच शासनाकडून आलेल्या निधीचा (Funded by Govt) पूर्ण विनीयोग न (Due to lack of full utilization) झाल्याने विकास कामे (Development works incomplete)अपूर्ण आहे. त्यात राज्य शासनाने जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी 100 कोटीचा निधी मंजूर केला. सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या (Public Works Department) माध्यमातून हे रस्त्यांचे कामे (Road works) केले जाणार असून यात मंजूर केलेले कामांमध्ये घोळ झालेला आहे. त्यात मलनिस्सारण व भूमीगत गटार, अमृत योजनेचे काम बाकी असल्याने 80 टक्के रस्त्यांचे कामांना आडथळा निर्माण झाला आहे. जरी या रस्त्यांचे कामे केल्यास हे रस्ते खोदले (Obstruction of road works) जाणार आहे. त्यामुळे जळगाव शहर पून्हा खड्यात जाणार आहे.