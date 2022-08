महिलेला अपशब्द बोलल्याच्या कारणावरुन नशिराबादमध्ये दंगल

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पतीसोबत दुचाकीवरुन (bike with husband) जात असलेल्या महिलेला (woman) उद्देशून एक जण (Slang) बोलला. त्याचा जाब विचारल्याच्या कारणावरुन तरुणाच्या (youth) कुटुंबियांसह (families) इतर 36 जणांनी महिलेच्या पतीसह कुटुंबियांना काठ्या, दगड विटा, लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण (brutal beating) केल्याने दोन गटात दंगल (Riot between two groups) झाल्याची घटना नशिराबाद (Nashirabad) येथे घडली होती. यात 8 जखमी झाले असून याप्रकरणीनशीराबाद पोलिसात 36 जणांविरोधात दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.