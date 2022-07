Photos # काळजाला भिडणारी बातमी : साहेब आम्हाला आई- वडील दोघं पाहिजे

अभयसिह राजपूत

फत्तेपूर Fatehpur ता.जामनेर

संसाराचा गाडा (Sansararupi gaḍa) चालवितांना पती-पत्नी (husband and wife) म्हणजे गाड्याची दोघं चाके मजबूत असले तेव्हाच तो योग्य मार्गाने मार्गक्रमण करीत असतो. गाड्याचे एक चाक जरी डगमगले तर संसाररूपी गाडा (Sansararupi gaḍa) आहे त्याच जागी थांबतो. यातून चिमुकल्याचे न दिसणारे नुकसान (Invisible damage to a toddler) होत असते आणि त्यांच्या बालमनावर वाईट परिणाम (Bad effects on children) होण्याचे जीवनात अनेक उदाहरणे पाहायला मिळतात. मात्र वेळीच याला आळा घातला गेला तर संसाररूपी गाडा अनेक संकटाना तोंड देवून पुढे जातो. यांचे ताजे उदाहरण पहूर पोलीस स्टेशनमध्ये (Pahoor Police Station) पाहायला मिळाले.