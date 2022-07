जळगाव । प्रतिनिधी

दोन दिवसांपुर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे (heavy rain) कानळदा रोड, परिसरातील सत्यमनगर, गजानन नगरात रस्त्याची अतिशय दयनिय अवस्था (Very poor road condition) झाली आहे. सर आली धावून रस्ता गेला वाहून अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अक्षरशः नागरिकांना (Citizens) चिखलातून पायवाट (through the mud) काढावी लागत आहे. दरम्यान, या परिस्थितीमुळे परिसरातील संतप्त नागरिकांनी महानगरपालिकेत (Municipal Corporation) धाव घेवून, आयुक्तांशी चर्चा केली आणि समस्यांचे निरसन करावे. यासाठी निवेदन दिले आहे.