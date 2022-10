पहिली पत्नी असतांना दुसरीशी रेशीम गाठ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पहिली पत्नी (first wife) असतांना तरुणाने (youth) दुसरीशी विवाह (Marriage to another) करीत संसार थाटल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पती व सासरच्या मंडळींसह (husband and father-in-law) मध्यस्थी करणार्‍यांविरुद्ध (Against Intermediaries) फसवणुक व अत्याचार (Fraud and torture) केल्याप्रकरणी रामानंद नगर पोलीस ठाण्यात (Ramanand Nagar Police Station) गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.