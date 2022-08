श्रावण सोमवार : न्हावीचे प्राचीन राज राजेश्वर महादेव मंदिर

ललित फिरके

न्हावी, ता यावल वार्ताहर -

येथील प्राचीन राज राजेश्वर महादेव मंदिर (Ancient Raj Rajeshwar Mahadev Temple) अतिशय पुरातन मंदिर असून काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकातील रंगकर्मी (Painters from Karnataka) कडून मंदिराचे सुशोभीकरण (beautification of the temple) करण्यात आले होते. वयोवृद्ध ग्रामस्थांच्या सांगण्यावरून महादेवाची जुनी पिंड काढून नवीन पिंड बसवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र जुनी पिंड काढण्यात ग्रामस्थांना अपयश आले.