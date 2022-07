धक्कादायक : ९ पालिकांच्या निवडणुका पण... ओबीसी आरक्षणाशिवाय

जळगाव- jalgaon

जिल्ह्यात स्थगित करण्यात (adjournment in the district) आलेल्या नऊ नगरपालिकांच्या (nine municipalities) निवडणुका (Elections) ओबीसी आरक्षणाशिवाय (without OBC reservation) होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आरक्षण लागू केल्याच्या आधी ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या त्यांच्यासाठी हा आदेश दिला आहे.