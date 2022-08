धक्कातंत्र : जळगाव मनपात होणार शिवसेनेची कोंडी

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

महापालिकेतील (Municipal Corporation) बंडखोर सहा नगरसेवक (Rebel six corporators) भाजपमध्ये (BJP) परतीच्या मार्गावर (On the way back) असून त्यांनी शनिवारी भाजपनेते तथा ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Rural Development Minister Girish Mahajan) यांची भेट (meeting) घेऊन आपण भाजपला पाठिंबा देणार (Will support BJP) असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेत शिवसेना अल्पमतात (Shiv Sena is in minority) येणार असून महापौर, उपमहापौर शिवसेनेचे असले तरी, भाजपाकडून शिवसेनेची कोंडी (Shiv Sena's dilemma) केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.