अन् बंदोबस्तात निघाली ‘शिवशाही’

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

एस.टी.कर्मचार्‍यांच्या (ST employees) प्रलंबित मागण्यासाठी गेल्या पाच दिवसांपासून आंदोलन (agitation) सुरु आहे.या आंदोलनामुळे लालपरीची सेवा ठप्प (Lalpari service stopped) झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल (condition of the passengers) होत आहेत. दरम्यान,आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी जळगाव आगारातून पोलिस बंदोबस्तात (Police escort) पहिली शिवशाही ('Shivshahi') सांयकाळी पाच वाजता धुळ्याकडे रवाना (Depart for Dhule) झाली.कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाला लोकसंघर्ष मोर्चासह विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.