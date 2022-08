शिवाजीनगर हुडकोवासियांचा महापालिकेवर धडक मोर्चा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिवाजी नगर (Shivajinagar) भागातील हुडको (Hudko) हा परिसर गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून शहराबाहेर बसविण्यात आलेला असून या परिसरातील नागरिकांना आजपर्यंत अनेक समस्यांनी त्रस्त आहेत. याबाबत स्थानिक नगरसेवक अथवा मनपाकडून या परिसरातील नागरिकांच्या समस्या (Troubled by problems) सोडविल्या गेलेल्या नाही. रात्री-अपरात्री येणारे पाणी, गटारी, पथ दिवे या विविध समस्या सोडविण्यात यावे, या मागण्यांसाठी मनसेच्या पदाधिकार्‍यांसह (Office bearers of MNS) शिवाजीनगर हुडको परिसरातील नागरिकांनी (Citizens) महापालिका (Municipality) आवारात मोर्चा काढून (March in the premises) आंदोलन केले. विविध घोषणाबाजी करीत महापालिका प्रशासनाला यावेळी निवेदन देण्यात आले.