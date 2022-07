शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात पडझडीला सुरवात

धरणगाव Dharangaon (प्रतिनिधी)

शिवसेनेचे पाॅवरहाऊस (Powerhouse of Shiv Sena) म्हणून ओळख असलेल्या धरणगाव (Dharangaon) तालुक्यात आणि शहरात शनिवारी अपेक्षेप्रमाणे पडझडीला सुरवात (beginning of the fall) झाली आहे. आ. गुलाबराव पाटील यांच्या समर्थनार्थ (support of MLA Gulabrao Patil) येथील शहर प्रमुख राजेंद्र महाजन यांनी आपल्या शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा (Resignation) देवून शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात सुरुंग लावला. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांचे (office bearers and Shiv Sainiks) राजीनामा सत्र (Resignation session) सुरु झाले आहे. यातील निष्ठावान मात्र शिवसेनेसोबत असल्याचे सहसंपर्क प्रमुख गुलाबराव वाघ यांनी नमूद केले.