भाजपाच्या सोमय्यांविरुध्द शिवसेना आक्रमक!

भाजपाचे माजी खा. किरीट सोमय्या (BJP's former MP Kirit Somaiya) हे रोज शिवसेनेच्या नेत्यांविरूध्द भ्रष्टाचाराचे आरोप (Allegations of corruption) करीत आहेत. नुकतीच ईडीने शिवसेनेचे प्रवक्ते (Shiv Sena spokesperson) खा. संजय राऊत ( Kha. Sanjay Raut) यांची मालमत्ता जप्त केली. त्यानंतर खा. राऊत यांनी विक्रांत बचावच्या नावाखाली सोमय्यांनी कोट्यावधी रूपये हडप केल्याचा आरोप केला. त्यावरून आज जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख गुलाबराव वाघ (Shiv Sena liaison chief Gulabrao Wagh) यांच्या नेतृत्वाखाली सोमय्यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले. शिवसेनेच्या महिला पदाधिकार्‍यांनी सोमय्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी किरीट सोमय्या यांच्याविरूध्द देशद्रोहाचा गुन्हा (Crime of treason) दाखल करावा अशी मागणीही शिवसेनेतर्फे करण्यात आली.

यांचा होता सहभाग

या आंदोलनात शिवसेनेचे महानगरप्रमुख शरद तायडे, महिला आघाडीच्या प्रमुख महानंदा पाटील, शोभा चौधरी, मनिषा पाटील, प्रशांत सुरळकर, मानसिंग सोनवणे, गणेश सोनवणे,युवासेना जिल्हा प्रमुख शिवराज पाटील, सरिता कोल्हे, नीलू इंगळे, निता सांगोळे, नगरसेवक नितीन बरडे, प्रशांत नाईक, उद्योजक खुबचंद साहित्या, अल्पसंख्यांक आघाडी महानगर प्रमुख जाकीर पठाण, उप महानगर प्रमुख गणेश गायकवाड, नितीन सपके, ललित धांडे, कोमेश सपकाळे, बाळा कंखरे, सुनील राणे, प्रशांत फाळके, किरण भावसार, शोएब खाटीक, मतीन सय्यद, जमीर नागोरी, इकबाल शेख, अ‍ॅड. अभिजित रंधे, अ‍ॅड. दर्शन चौधरी विकास तायडे, संजय सांगळे, फरीद शेख, प्रकाश पाटील, संजय महाजन आदी सहभागी झाले होते.