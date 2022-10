शिंदे सरकारविरुद्ध तोफ डागण्यासाठी शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे आज जळगाव जिल्ह्यात

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिंदे सरकारविरुद्ध (Against the Shinde government), आपल्या भाषणांनी महाराष्ट्र गाजवलेल्या (Maharashtra is celebrated) शिवसेनेच्या बुलंद तोफ (High cannon of Shiv Sena) तथा शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे (Deputy Leader Sushma Andhare) ह्या जिल्ह्यातील युवासैनिकांना (youth soldiers) जोश पूर्ण व प्रेरणादायी मार्गदर्शन (Guidance) करण्यासाठी महाप्रबोधन यात्रेनिमित्त (Mahaprabodhan Yatra) 1 ते 4 नोव्हेंबरदरम्यान जळगाव जिल्ह्याच्या (tour of Jalgaon district) दौर्‍यावर येणार आहे.