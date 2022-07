Video # शिवसेना, बाळासाहेब, उद्धव साहेब आणि आमचीच -- आ. चंद्रकांत पाटील

मुक्ताईनगर Muktainagar

घटक पक्षांची होणारी घुसमट (Infiltration of constituent parties) व त्यांना संपविण्याचा डाव (end of the innings) हाणून पाडण्यासाठी, केवळ मतदार संघातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी (Stagnant project route) लावण्यासाठी व अपूर्ण राहिलेला विकास पूर्ण करण्यासाठी शिंदे गटामध्ये सहभागी (Shinde participated in the group) झालो आहे असे सांगून शिवसेना (Shiv Sena) ही बाळासाहेब उद्धव साहेब (Balasaheb, Uddhav Saheb) आणि आमचीच असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील (MLA Chandrakant Patil) यांनी गेल्या पंधरा दिवसानंतर मुक्ताईनगर दाखल झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.