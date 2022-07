शंकरबाबाच्या मुकबधिर कन्येचा होणार विवाह

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

अमरावती जिल्ह्यातील वझर येथील प्रसिध्द शंकरबाबा पापळकर (Shankar Baba Papalkar) यांच्या कन्येसाठी बुलडाण्यातील एका युवकाने मागणी (Demand by the youth) घातली आहे. शंकरबाबाने मुलाची पडताळणी करुन लग्नाला देखील होकार दिला आहे. 5 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजता यांचा विवाह सोहळा (Wedding ceremony) वधू मंडपी सहकार विद्या मंदिराच्या सांस्कृतिक भवनात पार पाडला जाणार आहे. बाबाच्या या मानसकन्येचे कन्यादान वडीलाची भूमिका स्वीकाणारे जिल्हाधिकारी (Collector) एस.राममूर्ती हे दांपत्य करणार आहे तर मुलीचे मामा पोलिस अधिक्षक (Superintendent of Police) अरविंद चावरिया हे देखील उपस्थित राहणार आहे.