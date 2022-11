भाजप-शिंदे गटाचे स्वतंत्र पॅनल

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी (District Milk Union Elections) भाजप-शिंदे (BJP-Shinde faction)गटाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक (meeting) शनिवारी शहरातील एका हॉटेलमध्ये झाली असून या बैठकीत भाजप - बाळासाहेबांची शिवसेना शिंदे (BJP - Balasaheb's Shiv Sena Shinde group) गटाकडून एकत्रितरित्या जिल्हा दूध संघात पॅनल (Create a panel together) तयार करण्यावर शिक्का मोर्तब करण्यात आला आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा दूध संघाच्या माघारीनंतर जाहीर केली जाणार आहे. यात काही राष्ट्रवादी च्या (Including the leaders of NCP)नेत्यांचाही समावेश राहणार आहे.