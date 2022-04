पांढऱ्या दुधाच्या काळा धंदा करणारा मुख्य सूत्रधार सारा भरवाड फरारच?

अरुण पाटील

यावल Yaval

तालुक्यात भेसळयुक्त दूध (Adulterated milk) पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जाते असे ठळक वृत्त दैनिक देशदूत मधून प्रसिद्ध केले होते. अन्न व भेसळ प्रशासन (Food and adulteration administration) विभाग जळगाव यांच्याशी प्रत्यक्ष फोनवरून संपर्कही साधला होता मात्र अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे (negligence of the authorities) सदर कुंड्यापाणी येथील "पांढऱ्या दुधाचा काळा धंदा " (Black business of white milk) कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना उशिरा का होईना मात्र लक्षात आला? त्यात मुख्य आरोपी फरार (main accused is absconding) असून पोलिस प्रशासनापुढे (Police administration) त्यांनी जणू आव्हानच (challenge) दिले आहे