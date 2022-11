त्याच वर्गात तेच मित्र पण.... २६ वर्षांनी

भडगाव Bhadgaon। प्रतिनिधी

येथील सौ.सु.गि. पाटील माध्यमिक विद्यालयात (Mrs. S.G. Patil Secondary School) सन १९९५-९६ मधील इयत्ता दहावीचे (Class X) ड तुकडीतील माजी विद्यार्थी (Alumni) तब्बल २६ वर्षानंतर (After almost 26 years) आपल्याच शाळेत, आपल्याच वर्गात(own classroom) पुन्हा एकत्र जमले होते. या वेळी मित्रमैत्रिणींनी आपल्या शालेय जीवनातील (school life) बालपणाच्या आठवणींना (Relive the memories) उजाळा दिला.