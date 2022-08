जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

वन जमीन प्रकरणी (matter of forest land) आर्थिक गुन्हे शाखेने (Economic Offenses Branch) बुधवारी सात जणांना अटक (Seven people were arrested) केली आहे. आतापर्यंत अटकेतील आरोपींची संख्या 17 झाली आहे. दरम्यान, खोट्या (False) सातबारा उतार्‍यांद्वारे जमिनींचा व्यवहार (Dealing with lands) झाला असल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले असून इतर विभागातील अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचा व्यवहार होवून नागरिकांची फसवणुक (Fraud of citizens) तर झाली नाहीना. याचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे.