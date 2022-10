रस्ते नाही केेले.. मग आम्ही भरलेला कर परत करा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मागील दहा वर्षापासून जळगाव शहरातील शिवाजीनगर भागात (Shivajinagar area) एकही रस्ता (no road) महानगर प्रशासनाने (Metropolitan Administration) तयार केलेला नाही. तसेच परिसरात अस्वच्छता (unsanitary,), वेळेवर पाणीपुरवठा (No water supply) नाही अशा अनेक समस्या (problem) मनपा प्रशासन (municipal administration,), लोकप्रतिनीधी (People's representatives) सोडवत नसेल (Will not solve) तर आम्ही दहा वर्षापासून भरलेला कर (tax paid) आम्हाला परत करावा (should be returned) अशी मागणी (demand) शिवाजीनगरातील (Shivaji Nagar) रहिवासी श्रीधर चौधरी (Resident Sridhar Chaudhary) यांनी पत्रकार परिषदेत केली.