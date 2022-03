जळगावचा पारा 45.3अंशावर गेल्याने रस्ते कर्फ्यू सदृश

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शहरासह जळगाव तालुक्यात सिंचनाचे अल्पप्रमाण (Small amount of irrigation) व रस्त्यांच्या बाजूला लावलेल्या वृक्षतोडीमुळे (Deforestation) दिवसेंदिवस उन्हाचा तडाखा (heat of summer) जनतेला बसू लागला आहे. दुपारी 12 वाजेनंतर शहरातील रस्ते कर्फ्यू सदृश (Similar to road curfew) स्थितीत दिसू लागले आहे. तर काही जण शरीराला गारवा मिळावा म्हणून शीतपेयाच्या (Cold drink) दुकानात मोठी गर्दी करत आहे. सध्या उन्हाचा पारा 45.3 अंशसेल्सिअसपर्यत पोहचला असून एप्रिल महिन्यात हा पारा आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे. उन्हाच्या तीव्र झळांमुळे जनता हैराण (Public harassment) झाल्याचे दिसत आहे.