अमळनेरात दोन गटात दंगल

अमळनेर Amalner प्रतिनिधी

दुचाकीवर (bike) येऊन घोषणाबाजी (Sloganism) करीत धार्मिक तेढ (religious violence) निर्माण केल्या दोन गटात (two groups) दंगल (Riot) उसळून दोेघे जखमी झाल्याची घटना शहरातील झामी चौकात रात्री घडली. यात सचिन महाजन आणि मनोज महाजन हे दोेघे जखमी (wounded) झाले असून याप्रकरणी सुमारे ३० ते ३५ जणांवर अमळनेर पोलिसांत (Amalner Police) दंगलीचा गुन्हा (Crime of Riot) दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठून परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून शहरात तणावपूर्ण (tense silence in the city) शांतता आहे. तर शहरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.