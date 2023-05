भाडेपट्टीच्या रकमेत दर पाच वर्षांनी सुधारणा करा !

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शहरातील गाळेधारकांच्या दृष्टीने रस्ता भिमुख व अंतर्गत दुकान गाळ्यांचे मूल्यांकन (Appraisal of lumps) करताना अंतर्गत दुकान गाळ्याचे मूल्यांकनुसार 20 टक्क्यांनी कमी (reduced.)व्हावे. ज्या गाळेधारकांनी (scumbags) इमारत बांधकाम अनामत (Building construction deposit amount) रक्कम ज्या त्या महानगरपालिकेकडे (Municipal Corporation) बरेच वर्षापासुन भरलेली आहे अशा मिळकतधारकांचे मूल्यांकन करताना विचारात घेऊन मूल्यांकन कमी (amount of the lease) व्हावे आणि भाडेपट्टीच्या रकमेत दर पाच वर्षांनी सुधारणा(Improvement) करावी यासह 13 हरकतीचे मुद्दे गाळेधारक (Galeholder Association)संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्याकडे गुरूवारी सादर केले.