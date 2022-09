आयजींकडून विसर्जन मिरवणुकीचा आढावा

नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी. जे. शेखर पाटील (Special Inspector General of Police Dr. B. J. Shekhar Patil) हे जिल्हा दौर्‍यावर आले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी दिवसभर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यव्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर सायंकाळी 8 वाजेच्या सुमारास त्यांनी शहरातील भिलपुरा चौकात येवून त्याठिकाणावरील विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गाची पाहणी केली.

तसेच याठिकाणी असलेल्या त्रूटी अधिकार्‍यांच्या लक्षात आणून देत त्यांना सूचना देखील दिल्या. यावेळी पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे (Superintendent of Police Dr. Praveen Mundhe), अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी (Additional Superintendent of Police Chandrakant Gawli), पोलीस उपअधीक्षक कुमार चिंथा (Deputy Superintendent of Police Kumar Chintha), शनिपेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दिलीप भागवत यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.