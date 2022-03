नागरी सुविधांबाबत एप्रिल अखेरपर्यंत अहवाल द्या!

याप्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ए.ए.के. शेख, जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. केतन ढाके, विधी सेवा प्रधिकरणाचे अधिक्षक आर. एस. ठाकूर आदींची उपस्थिती होती.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने दिलेल्या लेखी सुचनेत म्हटले आहे की, मुंबई महापालिका अधिनियम 1988 मधील प्रकरण 20 मधील 518 मध्ये कोणत्याही महानगरपालिका प्राधिकार्‍याने कर्तव्ये पार पाडण्यास कसूर (Failure to perform duties) केल्या ती पार पाडण्याची तरतूद करण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार विषद करण्यात आला आहे.

अश्या तरतूदी असूनही जळगाव शहरातील नागरीक यापासून वंचित राहत (Deprived relief) असून अधिनियमांचे उल्लंघन जळगाव महापालिकेकडून (Jalgaon Municipal Corporation) होत आहे. जळगाव शहरात सध्या रस्त्यांची अवस्था (condition of the roads) अत्यंत दयनिय झाली आहे. रस्त्यांमध्ये सर्वत्र खड्डे, अनेक ठिकाणी खोदकाम केले असून त्याठिकाणी तात्पूरती डागडुजी ओबड-धोबडरित्या करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहन धारकांना हाडांच जटीत विकार जाडण्याची, मोठ्या स्वरूपातील अपघात घडण्याची किंवा अपघात होवून जिवितहानी (Loss of life) होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दुसरीकडे शहरात धुळीचे सम्राज्य पसरलेले असून हवेतील प्रदुषणाने नागरीकांना मोठ्या संख्येने लर्जी व फुफ्फुसांचे विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या अभावी नागरीकांना पोटाचे विकार व इतर आजार जडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.