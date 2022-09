धक्कादायक : लग्नाला नकार : मुलीच्या बापावर पिस्तूल रोखून जिवे मारण्याचा प्रयत्न

पाचोरा Pachora प्रतिनीधी

मुलीला मागणी घातल्या (After demanding the girl) नंतर नकार (denial) देऊन दुसरीकडे लग्न (Marriage on the other hand) लाऊन देणार्‍या बापाचा (father's) मनात राग धरून (Anger in mind) मलकापुर (Malkapur) येथील तरूणाने (young man) दोन साथिदारांसह (two companions) पाचोरा (Pachora) येथे मुलीच्या बापाच्या (girl's father) डोक्याला पिस्तुल (pistol to the head) लावत घरात फिल्मी स्टाईल राडा (Filmy Style Rada) केला. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून घटने नंतर तिन्ही संशयित फरार झाले आहे.