मनपाच्या बंडखोर नगरसेवकांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गुरुपोर्णिमानिमित्त (Guru Poornima) मनपाच्या (Municipal Corporation) काही बंडखोर नगरसेवकांनी (Some rebellious councilors) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांची ठाण्यात बुधवारी दुपारी भेट घेतली.यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेे यांना जळगावला येण्याचे निमंत्रण दिलेे . दरम्यान, आपण लवकरच जळगावला येणार (Jalgaon will come) असल्याचे आश्वासन शिंदेे यांनी दिले आहे.