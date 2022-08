मनचिंब पावसाळी कार्यक्रमातून रंगल्या अक्षरगप्पा

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

श्रावणातल्या पावसाचं नातं (Relation of rain in Shravan) मोठं मनभावी असतं. ढग ओथंबून आलेले असतानाही पाऊस न पडताच हळुवार पावलाने तो काढता पाय घेतो, तर कधी उन्हातही रिमझिम (Drizzle even in the sun) नाहीतर मुसळधार सरी कोसळतात. अशा पावसाची विविध रूप (Different forms of rain) उलगडवणार्‍या कविता, गाणी, अनुभव अशा आठवणी अक्षरगप्पांमधून (Akshargappa) भोईटे नगर येथे झालेल्या मनचिंब पावसाळी (Manchimb monsoon) या कार्यक्रमातून रंगल्या.