राजयोगीनी ब्रह्माकुमारी उषादीदींनी दिला जीवनातील सुख, शांती आणि यशाचा मुलमंत्र

मोबाईल आदि आधुनिक साधनांमुळे तर ही समस्या बरीच मोठी बनली आहे. आपण स्वत: जर मोबाईल घेऊन अनावश्यक वेळ दडवत बसलो तर मुलांवर काय संस्कार पडतील?, आपल्या सवयींनाच आपण दुरस्त करण्यास मागे पडत असू तर कसे होईल?. अशावेळेस मुलांना सुधारण्याची कल्पनाच व्यर्थ आहे.( If you waste your time you will waste your life.) जी व्यक्ति वेळेस नष्ट करतें, एकवेळ अशी येते की ही वेळच त्यांना नष्ट करण्यास भाग पडते. जीवनात यशप्राप्तीसाठी दुसर्‍यानाही सोबत घ्या. एकला चलो रे ही वृत्ती आता चालणार नाही. सहयोगानेच हे जग चालत आहे. तेव्हा आपण सर्वांना घेऊन चालणे ही मनोवृत्ती आपणास यशप्राप्तीच्या शिखरावर निश्चित नेते. तेव्हा सहयोग द्या (Collaborate) आणि सहयोग घ्या हे सूत्र लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

जीवनातील प्रत्येक टप्यावर बसले आहेत शकुनी, दु:शासन

मोहिंद्यात डॉ. पवन पाटील यांनी आपल्या वडीलांच्या स्मृती प्रित्यर्थ आयोजित वर्तमान वेळेत गीतेची व्यावहारीकता या विषयावर व्याख्यानमालेत ब्रह्माकुमारी उषादीदींन गीतेवरील विविध व्यक्तिरेखा आणि प्रसंगाची सांगड कशी आहे यावर प्रेरक व्याख्यान दिले. यात बोलतांना त्या म्हणाल्या की, आज घरा- घरात शकुनी, दुर्योधन आदि महाभारतातील व्यक्तिरेÿाांचे अस्तित्व आहे. प्रत्येक टप्यावर हे शकुनी, दुर्योधन, दुशासन आपणास छळण्यास बसले आहेत. अर्थात गीतेतील या व्यक्तिरेखा समाजातील नकारत्मक मनोवृत्तीचे दर्शन घडवितात.

डॉक्टरांनी इतरांच्या जीवन रक्षकाबरोबर स्व:रक्षकही बनने आवश्यक -

ईजी मेडिटेशन फॉर बीझी पिपल्स (Easy Meditation for Busy People) विषयावर आयएमए आणि ब्रह्माकुमारीज् मेडिकल प्रभागाच्या वतीने सकाळी 10 वाजता प्रेरणादायी व्याख्यान चोपडा सेवाकेंद्रात आयोजित केले. करण्यात आले. यावेळी शहरातील डॉक्टरांशी संवाद साधतांना उषादीदींजीनी सांगितले की, डॉक्टरांना (doctor) जीवन रक्षक मानले जाते हे सत्य आहे. मात्र दुसज्यांच्या जीवनाचे रक्षण करतांना स्वत:च्या साठी वेळ काढून मनोबल वाढविणे आवश्यक आहे.

आपण रुग्णसेवा (Patient care) करतांना, वैद्यकिय सेवा करतांना स्वत:स इतके व्यस्त करतो की आपण स्वत:कडे लक्षच देत नाही, अगदी व्यस्त दिनचर्या व्यतीत करीत असतांना शरीराकडे, मनाकडे लक्ष न दिल्यामुळे बरीच डॉक्टर मंडळीच व्यक्तिगत जीवनात खज्या अर्थाने कमजोर बनलेले आढळतात, तेव्हा इतक्या व्यस्त जीवनात स्वत:लाही वेळ द्यावा असेही आवाहन त्यांनी उपस्थित डॉक्टरांना केले. या प्रंसगी प्रास्ताविकात कार्यक्रम समन्वयक डॉ. पवन पाटील यांनी मेडिकल प्रभाग समाजासाठी करीत असलेल्या सेवांचा आढावा घेतला.

उपरोक्त कार्यक्रमांनी चोपडा नगरीत ब्रह्माकुमारी उषादीदींनी जणु सकारात्मक वातावरणाची सुरवात केल्याचे जाणवले.

आगामी कार्यक्रम :

रविवारी दि. 24 एप्रिल रोजी एरंडोल सकाळी 8 वाजता सेवाकेंद्राचे उद्घाटन आणि संध्याकाळी 6.30 वाजता काबरे विद्यालयाच्या मैदानात उषादीदींचे व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सोमवारी धरणगांव, वाघळुद आणि पिंप्री तर मंगळवारी सकाळी 8 वाजता कानळदा जि. जळगाव आणि जळगावी संध्याकाळी 6.30 वाजता कांताई सभागृह येथे सार्वजनिक व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व नागरीकांनी व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन ब्रह्माकुमारी मिनाक्षीदीदीनी (Brahmakumari Minakshididi) केले आहे.