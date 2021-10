अयोध्यानगरात भाड्याच्या घरात कुंटणखान्यावर छापा

जळगाव jalgaon

शहरातील अयोध्यानगरमध्ये (Ayodhya Nager) भाड्याच्या खोलीत सुरू असलेल्या कुटंनखान्यावर (At the brothel) पोलिस उपअधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) व एमआयडीसी पोलिसांच्या (MIDC Policed) पथकाने गुरुवारी रात्री ८ वाजता छापा (raid) मारला. या ठिकाणाहुन अमोन आदिनाथ दारकुंडे (Amon Adinath Darkunde) (वय २९, रा. क्रांतीचौक, शिवाजीनगर) व प्रशांत रतन जैन (Prashant Ratan Jain)(वय ३१, रा. अयोध्यानगर, अजिंठा हौसिंग सोसायटी या दोन दलालांसह एका महिलेला ताब्यात (possession) घेण्यात आले. तर तीन पिडीत महिलांची सुटका (Three victim women rescued) करण्यात आली.