निविदा घेण्याच्या कारणावरुन पीडब्लूडीमध्ये राडा

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

पारोळा (Parola) तालुक्यातील रस्त्यांची निविदा (Tender of roads) घेण्याच्या कारणावरुन आमदार चिमणराव पाटील यांचा पुतण्या समीर वसंतराव पाटील (Sameer Vasantrao Patil) याच्या कारवर दगडफेक (Throwing stones at the car) करुन कारच्या काचा फोडल्या. तसेच शिवीगाळ करत निविदा घेतली तर जीवंत ठार मारण्याची धमकीही दिल्याची घटना गुरुवार, 21 ऑक्टोंबर रोजी जळगाव शहरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (Department of Public Works) कार्यालयात घडली. याप्रकरणी रात्री जिल्हापेठ पोलीस (District Peth Police) ठाण्यात राहूल शांताराम सोनवणेसह (Rahul Shantaram Sonawane) त्याच्या सोबतच्या सात ते आठ जणांविरोधात जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा (Crime) दाखल झाला आहे.