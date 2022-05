पारोळा शहरात 289 वाहनांवर दंडात्मक कारवाई

पारोळा - parola

शहरात रस्त्यावर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर वाहने (Two wheeler, three wheeler and four wheeler vehicles) रस्त्यावर लावणे, तसेच कारण नसतांना रोडवर वाहने उभी करून ठेवणे, नो पार्किंग (No parking) मध्ये लावणारे वाहणे तसेच विना नंबर प्लेट, ट्रिपल सीट, कागदपत्र जवळ न बाळगणे अशा वाहन चालकविरुद्ध 1 मे ते 26 मे 2022 पर्यंत पोलीस निरीक्षक रामदास वाकोडेयांचे मार्गदर्शनाखाली पो हे कॉ सत्यवान पवार, पो कॉ दीपक अहिरे यांनी मोटर व्हेहिकल ॲक्ट प्रमाणे केसेस करून 1,73,900 रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली.