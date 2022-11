पाडळसरेत देव खोपडीत ठेवून पूजन

अमळनेर Amalner प्रतिनिधी

कार्तीकी एकादशीला (Kartiki Ekadashi) पूर्ण गावात पालखी सोहळ्याची (Palkhi ceremony) मिरवणूक (Procession)काढून उसाची किंवा ज्वारी चिकणी आदींची पांच तोट्याची खोपडी (God in the skull) तयार करून चौकाचौकात देव्हाऱ्यात असलेल्या देवांची पूजा करून (Worship of Gods) खरीप व रब्बी हंगामातील (Kharif and Rabi season) मालाचे भाव (Price of goods) लहान मुलांना बसवून पूजन करून काढण्याची पुर्वी पार परंपरा कायम (Tradition continues) असून यावर्षी केळी कापूस व तुरीला चांगला भाव मिळेल असा अंदाज आज वर्तविण्यात आला.