स्थानिक गुन्हे शाखेचे बकाले विरुद्ध रावेरात मराठा समाजाकडून निषेध

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

एलसीबीचे पीआय (PI of LCB) किरणकुमार बकाले यांनी मराठा समाजाबद्दल (Maratha community) केलेल्या वादग्रस्त विधानाने (controversial statement) मराठा समाज आक्रमक (Maratha society aggressive) झाला आहे. गुरुवारी रावेरात मराठा समाजाच्या नेत्यांनी तहसील कार्यालय व पोलीस स्टेशनला (Tehsil Office and Police Station) निवेदन (statement) देत तीव्र स्वरूपाचा निषेध (protest registered) नोंदवला आहे.यावेळी प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष (District President of Prahar Association) सुरेश पाटील (Suresh Patil, यांनी अर्धनग्न होत,बकालेवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई (action) व्हावी अशी मागणी केली आहे.